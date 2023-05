Präsident Yoon und Indiens Premier Modi führten Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Samstag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima mit dem indischen Premierminister Narendra Modi zu einem Spitzengespräch zusammengekommen.Yoon und Modi hätten vereinbart, die Kooperation in der Verteidigungsindustrie, einschließlich des Exports der koreanischen Panzerhaubitze K9, und die Zusammenarbeit bei Spitzentechnologien, darunter Digitales, Biohealth und Raumfahrt, voranzubringen, teilte der Sprecher des Präsidialamtes Lee Do-woon mit.Beide Seiten vereinbarten, ihr 2010 in Kraft getretenes umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) zu erweitern und entwickeln, um den bilateralen Handel auszuweiten.Yoon bat Modi um Interesse, damit für koreanische Unternehmen in Indien angemessene Zollstandards zur Anwendung kommen würden.Beide Seiten einigten sich, die Kommunikation auf hochrangiger Ebene zu intensivieren und am Rande des G20-Gipfels im September in Indien erneut zusammenzukommen.