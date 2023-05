Yoon trifft Kollegen aus Australien und Vietnam zu Gesprächen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am Freitag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima mit seinen Kollegen aus Australien und Vietnam zu Spitzengesprächen getroffen.Nach seiner Ankunft am Freitag in Hiroshima kam Yoon zuerst mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese zusammen.Laut dem Präsidialamt in Seoul stellten Yoon und Albanese fest, dass die Kooperation zwischen Südkorea und Australien anlässlich der Höherstufung der Beziehungen zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft im Jahr 2021 in verschiedenen Bereichen vertieft werde. Sie hätten vereinbart, für mehr Frieden in der Region enger zusammenzuarbeiten.Beim Korea-Vietnam-Gipfel im Anschluss bedankte sich Yoon bei Premierminister Phạm Minh Chính dafür, dass dieser große Bemühungen um die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern unternehme und vor allem den Problemen koreanischer Unternehmen Gehör schenke und diese angehe.Dem Präsidialamt zufolge betonte Yoon, dass Vietnam für Südkorea der drittgrößte Handelspartner sei. Er habe gemeinsame Anstrengungen vorgeschlagen, damit das bilaterale Handelsvolumen bis 2030 auf 150 Milliarden Dollar steigen könne.Yoon erklärte auch die Bereitschaft Südkoreas, die öffentliche Entwicklungshilfe für Vietnam zu erhöhen, einschließlich solcher über den Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF).