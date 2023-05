Nordkorea-Hilfe von FAO und WHO – UN-Komitee erlaubt Ausnahmen von Sanktionen

Der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea hat zwei Organisationen der Vereinten Nationen Ausnahmen für die Nordkorea-Hilfe gestattet.Das Komitee teilte in einem am Samstag auf seiner Website veröffentlichten Schreiben mit, dass es dem Antrag der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) auf eine Ausnahme von den Sanktionen für die Lieferung von landwirtschaftlichen Gütern mit Wirkung ab dem 3. April stattgebe.Genehmigt wurde der FAO-Antrag vom 20. März für die Lieferung von zehn zweirädrigen Traktoren, fünf mobilen Bohnendreschern, 30 tragbaren Wasserpumpen und fünf solarbetriebenen Rückenspritzen. Deren Gesamtwert beträgt etwa 75.800 Dollar.In einem anderen Schreiben teilte der Sanktionsausschuss mit, den am 25. April gestellten Antrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf eine Ausnahme von den Sanktionen für die Lieferung von Sauerstoffkonzentratoren an Nordkorea mit Wirkung ab dem 2. Mai stattzugeben.Die WHO will Nordkorea 500 Sauerstoffkonzentratoren im Wert von 257.500 Dollar als Ausrüstung für schwerkranke Patienten, die an Covid-19, Grippe und Atemwegserkrankungen leiden, bereitstellen.