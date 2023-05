Internationales Erstmals Schulbücher mit Angaben über „Wunder am Han-Fluss” in Ukraine herausgegeben

In der Ukraine sind erstmals Schulbücher mit Angaben über das „Wunder am Han-Fluss“ in Südkorea erschienen.



Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in der Ukraine am Sonntag wurden vier Lehrbücher für die zehnte Klasse im Fach Erdkunde, die sich mit der Entwicklung Südkoreas befassen, als offizielle Schulbücher angenommen und herausgegeben. Zuvor seien am 18. Mai erforderliche Verfahren abgeschlossen worden.



In den Schulbüchern wird Südkorea ein sechs- bis neunseitiges Kapitel gewidmet, um zu beschreiben, dass das Land durch ein gemischtwirtschaftliches Modell der Kapitalakkumulation durch ergänzende staatliche Eingriffe ein beispielloses Wirtschaftswachstum in der Nachkriegszeit erzielt hat.



Als weiteres wichtiges Element des wirtschaftlichen Entwicklungsmodells Südkoreas wird die Bildungspolitik der Regierung genannt. Es wird betont, dass Südkorea viel in die Bildung investiert.



Darüber hinaus werden die koreanische Welle, Hallyu, und Südkoreas Hightech-Industrie vorgestellt. Südkorea wird als führende Nation in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen bezeichnet.