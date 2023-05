Wirtschaft Südkorea entsendet Wirtschaftsdelegation nach Estland, Litauen und Finnland

Eine Wirtschaftsdelegation der südkoreanischen Regierung besucht drei europäische Länder, um nach Möglichkeiten zur Verstärkung der Wirtschaftskooperation zu suchen.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab am Montag bekannt, dass die Delegation unter Leitung des stellvertretenden Handelsministers Jeong Dae-jin nach Estland, Litauen und Finnland reise. Daran beteiligten sich Mitarbeiter von Institutionen und Unternehmen wie der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA), Korea Hydro & Nuclear Power, Celltrion und Hanwha Aerospace.



Jeong wird am Montag in Estland mit der stellvertretenden Ministerin des Ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten und Kommunikation, Sandra Särav, zusammenkommen. Bis Freitag sind Treffen mit ranghohen Beamten Litauens und Finnlands geplant.



Bei den Treffen will die Delegation nach Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Wirtschaftskooperation mit diesen Ländern suchen, darunter die Ausweitung von Handel und Investitionen, die industrielle Kooperation, z.B. in den Bereichen Sekundärbatterien, Biotechnologie und Atomkraftwerke, die Zusammenarbeit in Handelsfragen der Europäischen Union sowie die Kooperation bei digitalen und hochmodernen Technologien.