Wirtschaft Start von Starlink-Dienst in Südkorea auf Schlussquartal verschoben

Der Start von Starlink, einem Kommunikationsdienst über Satelliten im erdnahen Orbit von SpaceX, in Südkorea ist vom zweiten Quartal auf das Schlussquartal dieses Jahres verschoben worden.



Wie bestätigt wurde, änderte SpaceX jüngst die Ankündigung auf seiner offiziellen Website dahingehend, dass der Dienst im vierten Quartal dieses Jahres starten werde.



Noch Anfang März, als SpaceX „Starlink Korea“, eine Tochterfirma für das Geschäft in Südkorea, gegründet hatte, war der Start des Angebots im zweiten Vierteljahr angekündigt worden.



Die Branche vermutet Verzögerungen bei den Verwaltungsverfahren als Grund für die Verschiebung.



Starlink Korea hat Mitte Mai seine Registrierung als Netzbetreiber abgeschlossen. Ein Abkommen über grenzüberschreitende Lieferungen mit der Zentrale von SpaceX in den USA muss noch unterzeichnet werden. Auch eine Genehmigung des Ministeriums für Wissenschaft und IKT muss noch eingeholt werden.



Vor diesem Hintergrund war die Verschiebung des Starts von Starlink in Südkorea bereits erwartet worden. Ein Beamter des Wissenschaftsministeriums sagte, seines Wissens habe es seit der Registrierung keine nennenswerten Fortschritte gegeben.