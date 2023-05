Kospi startet mit Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Der Kospi konnte um 0,76 Prozent auf 2.557,08 Zähler zulegen.Die Anleger seien optimistisch, dass im Schuldenstreit in den USA eine Einigung gelingen werde, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Am Montag wollen Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bei Gesprächen einen Durchbruch erzielen. Gespräche in der Vorwoche hatten noch keinen Erfolg gebracht.Trotz weiterhin vorhandener Unsicherheit hinsichtlich der makroökonomischen Bedingungen würden die Anleger eine Wende im Halbleitermarkt und damit bessere Stimmung erwarten, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.