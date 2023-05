Südkorea und EU wollen bei Klima, Gesundheit und Digitales enger zusammenarbeiten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Europäische Union wollen bei den Themen Klima, Gesundheit und Digitales enger zusammenarbeiten.Darauf verständigten sich Präsident Yoon Suk Yeol und EU-Ratspräsident Charles Michel sowie die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einem Treffen am Montag in Seoul.In der gemeinsamen Gipfelerklärung kündigten beide Seiten den Beginn einer Grünen Partnerschaft an. Demnach wollen sie die Zusammenarbeit auf den Gebieten Klimawandel, Umweltschutz und Übergang zu sauberer Energie ausweiten.Auch begrüßten sie die Verwaltungsvereinbarung zwischen Südkorea und der EU zu gesundheitlicher Notfallplanung und -reaktion auf dem Gebiet der medizinischen Gegenmaßnahmen. Sie vereinbarten eine fortgeschrittene Kooperation für einen effektiven Umgang mit grenzüberschreitenden Gesundheitsfragen.Zudem priesen sie die im vergangenen November begonnene Digitale Partnerschaft beider Seiten an. Darüber hinaus verständigten sie sich auf einen strategischen Dialog auf Ebene der Außenministerien, um die Zusammenarbeit für Weltfrieden und Sicherheit zu fördern.Schließlich wurde noch beschlossen, den bestehenden Dialog zur Industriepolitik zu einem Dialog für Lieferketten und Industriepolitik (SCIPD) zu erweitern. Die erste Sitzung solle noch dieses Jahr stattfinden.