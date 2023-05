Inflationserwartungen sinken im Mai auf 3,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Inflationserwartungen in Südkorea sind den dritten Monat in Folge gesunken.Laut dem am Dienstag veröffentlichten Ergebnis einer Umfrage der Zentralbank Bank of Korea erwarteten die Verbraucher im Mai für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,5 Prozent. Das entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat.Die von den Verbrauchern wahrgenommene Inflation in den letzten zwölf Monaten fiel ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte im Vormonatsvergleich auf 4,7 Prozent.Der Konsumklimaindex verbesserte sich gegenüber dem Vormonat um 2,9 Punkte auf 98.Die Notenbank führte den Anstieg unter anderem auf die Erwartung zurück, dass die Inlandsnachfrage weniger stark als befürchtet schrumpfen werde.