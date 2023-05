Peking: Diplomat brachte in Südkorea strikte Position zu Kernanliegen zum Ausdruck

Photo : YONHAP News

China hat am Montag bei einem Treffen mit Südkorea auf Ebene von Generaldirektoren eine strikte Haltung zu Kernanliegen zum Ausdruck gebracht.Wie das chinesische Außenministerium auf seiner Website mitteilte, habe Liu Jinsong, Generaldirektor der Abteilung für asiatische Angelegenheiten, in Seoul mit Choi Yong-jun, Generaldirektor für nordostasiatische Angelegenheiten im Außenministerium, gesprochen. Liu habe dabei eine strikte Position zu Chinas Kernanliegen vertreten. Auch über andere Angelegenheiten hätten sich beide Seiten ausgetauscht.Die Formulierung "strikte Position zu Kernanliegen" bezieht sich offenbar auf eine Äußerung von Präsident Yoon Suk Yeol in einem Medieninterview vor dem Korea-USA-Gipfel im April und die engere Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan. Der Beamte wollte mit dem Ausdruck möglicherweise dagegen protestieren oder die Entwicklungen infrage stellen. Yoon hatte sich in dem Interview vor allem gegen eine gewaltsame Änderung des Status quo in der Taiwanstraße ausgesprochen.Nach weiteren Angaben des Außenministeriums in Peking stattete Liu dem stellvertretenden Außenminister Choi Young-sam einen Höflichkeitsbesuch ab und sprach mit koreanischen Experten und Wissenschaftlern.