Südkoreanisches Team spricht mit japanischen Beamten über Details geplanter Untersuchung in Fukushima

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Expertenteam hat gemeinsam mit japanischen Beamten über die Details der Untersuchungen zum havarierten Atomkraftwerk Fukushima gesprochen.Die südkoreanische Botschaft in Japan veröffentlichte im Anschluss an die Gespräche am Montag eine Presseerklärung. Demzufolge habe es eine vierstündige technische Beratung mit Beamten der Ministerien für Auswärtiges und Wirtschaft sowie des Stromversorgers Tokyo Electric Power Company gegeben.Dabei seien die Untersuchungsgegenstände für jeden Besuchstag bestätigt worden. Die 21-köpfige südkoreanische Delegation habe eine Liste mit den Anlagen und Ausrüstungen vorgelegt, die sie überprüfen wollen.Auf der Liste stehe auch das Filtersystem des Kraftwerks, das unter der Abkürzung ALPS bekannt ist. Die K4-Tanks, in denen das Kühlwasser gelagert wird, wollen sie ebenfalls in Augenschein nehmen.Nach Angaben der südkoreanischen Delegation seien auch Rohdaten der Wasseranalyse vor und nach der Behandlung nach dem ALPS-Verfahren verlangt worden.Auf der Grundlage der Ergebnisse der Besprechung am Montag soll am Dienstagnachmittag mit der Überprüfung vor Ort begonnen werden. Diese würden am Mittwoch fortgesetzt. Am Donnerstag seien weitere Diskussionen zu technischen Fragen mit japanischen Behördenvertretern geplant. Am Freitag wollen die Fachleute nach Südkorea zurückkehren.