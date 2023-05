RFA: Bau neuer Startrampe auf Satellitenstartgelände in Nordkorea kommt rasch voran

Photo : YONHAP News

Die Bauarbeiten für eine anscheinend neue Startrampe auf dem Sohae Satellitenstartgelände in Nordkorea kommen laut einem Medienbericht rasch voran.Der US-Sender Radio Free Asia (RFA) berichtete heute anhand von Satellitenbildern von Planet Labs vom 22. Mai, dass die Umrisse einer Anlage, vermutlich eine neue Startrampe, sichtbar geworden seien.Die als neue Startrampe vermutete Anlage steht auf einer 140 Meter mal 40 Meter großen Fläche. Anders als vor etwa drei Wochen scheine es dort rege Bautätigkeiten zu geben.Dave Schmerler vom James Martin Center for Nonproliferation Studies teilte die Einschätzung mit, dass Nordkorea den Bau einer neuen Startrampe vorantreibe.Joseph Bermudez von der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) sagte, dass sich die Umrisse einer neuen Satellitenstartrampe abgezeichnet hätten.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte zuvor berichtet, dass die Vorbereitungen abgeschlossen seien, um die Trägerrakete mit dem ersten militärischen Aufklärungssatelliten des Landes zu bestücken. Machthaber Kim Jong-un habe am 16. Mai das Vorbereitungskomitee für den Satellitenstart besucht und den nächsten Aktionsplan des Komitees gebilligt.Nordkorea hatte bisher auf dem Sohae Satellitenstartgelände Langstreckenraketen gestartet, die mit Gegenständen beladen waren, bei denen es sich nach seinen eigenen Behauptungen um Satelliten handelte.