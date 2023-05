Generaldirektorentreffen zwischen Außenministerien Südkoreas und Chinas in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul hat am Montag ein Treffen von Generaldirektoren der Außenministerien Südkoreas und Chinas stattgefunden.Dem südkoreanischen Außenministerium zufolge kam Choi Yong-jun, Generaldirektor des Büros für nordostasiatische Angelegenheiten, mit Liu Jinsong, Generaldirektor der Abteilung für asiatische Angelegenheiten des chinesischen Außenministeriums, am Sitz des Ministeriums in Seoul zusammen.Choi sagte bei dem Gespräch, es sei wichtig, auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt reife und gesunde Kooperationsbeziehungen zu entwickeln.Beide Seiten tauschten sich auch über die bilateralen Beziehungen und Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse aus.Bemerkenswert ist das Treffen insofern, als es sich um das erste Präsenzgespräch zwischen hochrangigen Vertretern der Außenministerien seit dem Amtsantritt des chinesischen Außenministers Qin Gang Ende Dezember 2022 handelte.Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten über die Aktivierung bilateraler Dialogkanäle, darunter eines außen- und sicherheitspolitischen 2+2-Dialogs und eines Strategiedialogs auf Vizeministerebene, Meinungen ausgetauscht haben.