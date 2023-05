Fußball: Südkorea startet mit Sieg über Frankreich in U-20-WM

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sein Auftaktspiel bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2023 in Argentinien gegen Frankreich gewonnen.Das südkoreanische Team unter Trainer Kim Eun-jung feierte im Spiel gegen Frankreich in Gruppe F am Montag (Ortszeit) im Estadio Malvinas Argentinas in Mendoza einen 2:1-Sieg.Kapitän Lee Seung-won traf in der 22. Minute zur 1:0-Führung Südkoreas. In der 64. Minute erzielte Lee Young-jun einen weiteren Treffer. Später gelang Argentinien per Elfmeter noch der Anschlusstreffer.Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass Südkorea sein erstes Gruppenspiel bei der U-20-Weltmeisterschaft gewann. Zuletzt hatte sich Südkorea beim Turnier 2017 in seinem Auftaktspiel mit 3:0 gegen Guinea durchgesetzt.Südkorea tritt am Donnerstag gegen Honduras an.