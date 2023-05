Südkorea und Polen wollen sich um gemeinsame Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine bemühen

Photo : YONHAP News

Südkorea will nach Möglichkeiten suchen, sich gemeinsam mit Polen an Wiederaufbauprojekten in der Ukraine zu beteiligen.Hierfür unterzeichneten Behörden beider Länder am Montag in Warschau eine Absichtserklärung.Unterzeichner sind Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), ein dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr unterstelltes öffentliches Unternehmen, und die polnische Agentur für Investitionen und Handel. Ziel sei demnach die Entwicklung gemeinsamer Projekte und der Austausch über Projektinhalte.Polen fungiert im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Ukraine als ein Stützpunkt in Europa. Das Land führt bereits mehrere Großprojekte durch, darunter für den Bau eines neuen Flughafens sowie von Heizkraft- und Kernkraftwerken.