Zahl befristeter Stellen bei großen Unternehmen stark gestiegen

Photo : KBS News

In großen Unternehmen in Südkorea sind immer mehr Menschen befristet angestellt. Die Zahl der regulär Beschäftigten stieg dagegen kaum.Das habe eine Untersuchung zur Zusammensetzung der Belegschaft von 334 Unternehmen ergeben, die zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen des Landes zählen.Das gab das auf Unternehmensanalyse spezialisierte Institut Leaders Index am Dienstag bekannt. 334 Unternehmen hätten Berichte für das Auftaktquartal dieses Jahres vorgelegt.Dabei habe sich gezeigt, dass die Zahl der Beschäftigten bei diesen Unternehmen mit Stand Ende des ersten Quartals bei 1.335.019 gelegen habe. Das seien 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Nach Beschäftigungsarten betrachtet, stieg die Zahl der Festangestellten von 1,227 Millionen um lediglich 0,2 Prozent auf 1,23 Millionen. Dagegen legte die Zahl der nicht regulär Beschäftigten von 74.680 um 40,6 Prozent auf 105.008 zu.