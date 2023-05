Außenminister: Beteiligung Japans an Gremium für nukleare Beratungen NCG könnte besprochen werden

Photo : YONHAP News

Eine eventuelle Beteiligung Japans an einem geplanten Gremium Südkoreas und der USA für nukleare Beratungen, Nuclear Consultative Group (NCG), könnte nach Einschätzung des südkoreanischen Außenministers besprochen werden.Die entsprechende Äußerung machte Außenminister Park Jin heute bei einem Forum des Koreanischen Verbandes von Nachrichten-Redakteuren in Seoul.Er betonte jedoch zugleich, es stelle die höchste Priorität dar, dass Südkorea und die USA die NGC getreu etablieren und betreiben würden.In Bezug auf die Tagesordnung eines trilateralen Gipfels zwischen Südkorea, den USA und Japan, der auf Einladung von Präsident Joe Biden möglicherweise in diesem Sommer stattfinden wird, sagte Park, es werde eine Mitteilung der Verteidigungsbehörden der drei Staaten geben, wie der Austausch von Warninformationen über Nordkoreas Raketenprovokationen in Echtzeit verwirklicht werden solle.