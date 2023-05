Gedenkfeier zum 14. Todestag von Ex-Präsident Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Zum 14. Todestag des ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun hat heute eine Gedenkfeier im Dorf Bongha in Gimhae in der Provinz Süd-Gyeongsang stattgefunden.Das Dorf Bongha ist Rohs Heimat, dort befindet sich seine Grabstätte.An der Gedenkfeier nahmen Rohs Angehörige, darunter die Witwe Kwon Yang-sook und der Sohn Gun-ho, sowie viele Politiker, einschließlich der Führungen der Regierungspartei und des Oppositionslagers, teil.Präsident Yoon Suk Yeol schickte seinen Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Lee Jin-bok, und einen Blumenkranz, um des Toten zu gedenken und Beileid auszusprechen.Der frühere Präsident Moon Jae-in wohnte mit seiner Gattin Kim Jung-sook der Zeremonie bei. Er hatte letztes Jahr nach dem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt erstmals nach fünf Jahren wieder an einer Gedenkfeier zu Rohs Todestag teilgenommen.Regierungs- und Oppositionsparteien schworen heute anlässlich des 14. Todestags von Roh, den Roh Moo-hyun-Geist fortzuführen.Roh war Anwalt für Menschenrechte und wurde 2002 zum 16. Präsidenten der Republik Korea gewählt.Inmitten staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wegen Korruption seiner Verwandten machte er am 23. Mai 2009 im Alter von 62 Jahren durch einen Sprung von einem Berg in Gimhae seinem Leben ein Ende.