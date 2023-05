Kospi setzt Gewinnserie fort

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag seine Gewinnserie fortgesetzt.Der Hauptindex rückte um 0,41 Prozent auf 2.467,55 Zähler vor und schloss damit den siebten Handelstag in Folge im Plus.Die Anleger verhielten sich wegen des Schuldenstreits in den USA weiterhin vorsichtig, da noch keine Einigung erzielt worden sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auch die nächsten Schritte der US-Notenbank behielten die Anleger im Blick, nachdem der Chef der Fed in St. Louis, James Bullard, davon gesprochen hatte, dass eine Anhebung um weitere 50 Basispunkte erforderlich sein könnte. Noch wenige Tage zuvor hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell gesagt, dass die Zinsen nicht so stark wie erwartet steigen müssten, um die Inflation eindämmen zu können.Es gebe weiterhin viel Unsicherheit wegen des Schuldenstreits und kommender Schritte der Fed, während die Investoren aber auch eine Erholung in Schlüsselsektoren erwarteten. Daher werde es wahrscheinlich noch für einige Zeit Marktschwankungen geben, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.