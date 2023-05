Verteidigungsminister wohnt Vertragsunterzeichnung für Export von FA-50-Kampfflugzeug nach Malaysia bei

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat der Vertragsunterzeichnung für den Export von leichten Kampfflugzeugen vom Typ FA-50 nach Malaysia beigewohnt.Südkoreas Verteidigungsministerium teilte mit, dass Lee am Dienstag an der Feier zur Vertragsunterzeichnung in Malaysia teilgenommen habe. Auch habe er mit seinem Amtskollegen Mohamad Hasan ein Gespräch geführt.Dabei sei die Einschätzung geteilt worden, dass der jüngste Vertragsabschluss eine wichtige Gelegenheit für Fortschritte bei der bilateralen Rüstungs- und Verteidigungskooperation sei.Auch hätten sich beide Seiten darauf verständigt, bald ein Beratungsgremium auf ranghoher Ebene einzusetzen. Darauf hatten sich beide Seiten in einem Vorvertrag geeinigt, der im April letzten Jahres unterzeichnet worden war.Lee habe außerdem um Unterstützung gebeten, damit die FA-50 auch in der zweiten Phase des malaysischen Beschaffungsprojekts ausgewählt werden könne.Die malaysische Luftwaffe hatte sich für den Kauf von 18 FA-50 entschieden, die vom südkoreanischen Unternehmen Korea Aerospace Industries gebaut werden. Die Kosten liegen bei rund 1,3 Billionen Won. Am Dienstag war die Unterzeichnung des letzten Vertrags gefeiert worden.