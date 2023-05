Südkorea und USA belegen Nordkorea jeweils mit Sanktionen wegen illegaler Cyber-Aktivitäten

Südkorea und die USA haben Nordkorea jeweils mit Sanktionen wegen illegaler Cyber-Aktivitäten belegt.Beide Regierungen gaben am Dienstag gleichzeitig Strafmaßnahmen gegen Einzelpersonen und Organisationen bekannt, die sich an bösartigen Cyber-Aktivitäten zur Unterstützung Nordkoreas beteiligten.Das Büro für die Kontrolle ausländischen Vermögens des US-Finanzministeriums teilte mit, Sanktionen gegen einen Nordkoreaner und vier nordkoreanische Organisationen verhängt zu haben. Sie sollen an illegalen Cyber-Aktivitäten beteiligt gewesen sein, um die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen zu unterstützen.Das staatliche Unternehmen Jinyong IT Corporation in Nordkorea und dessen Manager Kim Sang-man belegten sowohl Südkorea als auch die USA jeweils mit Sanktionen.In jüngster Zeit haben Seoul und Washington versucht, den Effekt der Sanktionen zu verstärken, indem sie beide gezielt bestimmte Personen und Organisationen sanktionieren.