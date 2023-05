US-Chipgesetz: Südkorea bittet USA um Lockerung vorgesehener Beschränkungen für Produktion in China

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die USA gebeten, geplante Auflagen zur Begrenzung der Produktion südkoreanischer Halbleiterhersteller in China zu ändern.Wie aus Dokumenten im Amtsblatt Federal Register hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden, habe Seoul formell um eine Anhebung der entsprechenden Obergrenze im CHIPS and Science Act gebeten.Am 21. März hatte das US-Handelsministerium die genauen Bedingungen genannt, die für Unternehmenszuschüsse im Bereich der Halbleiterforschung und -herstellung gelten. Aufgrund der Einschränkungen würden Samsung Electronics und andere mögliche Zahlungsempfänger aber faktisch am Ausbau ihrer Produktionskapazitäten in China und Russland um mehr als fünf Prozent gehindert.Laut den Dokumenten habe Seoul um eine Anhebung der Obergrenze um zehn Prozent gebeten. Zur Begründung hieß es, dass die sogenannten "Guardrail-Vorschriften" nicht in einer Weise umgesetzt werden sollten, dass sie in den USA investierende Unternehmen unangemessen belasten.Auch habe Seoul darum gebeten, die gemäß den Vorschriften zurzeit gültigen Definitionen von "materieller Expansion" und "Legacy Halbleiter" sowie andere Schlüsselbegriffe zu überprüfen.Südkoreas Regierung fordert mit ihrer Bitte offenbar, südkoreanischen Chipherstellern eine Produktionssteigerung in China zu erlauben, während sie gleichzeitig in den USA Beihilfen bekommen sollen.