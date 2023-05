USA stufen Nordkorea 27 Jahre in Folge als nicht kooperatives Land im Kampf gegen Terrorismus ein

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat Nordkorea das 27. Jahr in Folge als Land eingestuft, das nicht vollständig bei den Bemühungen der USA um die Terrorismusbekämpfung kooperiert.Das US-Außenministerium gab am Dienstag (Ortszeit) im Bundesamtsblatt bekannt, dass es gemäß dem US-Gesetz für Rüstungsexportkontrolle und dem Präsidentenerlass 13637 Nordkorea, Kuba, Iran, Syrien und Venezuela zu Ländern bestimmt habe, die im Zuge der Anti-Terror-Bemühungen der USA nicht vollständig kooperierten.Nordkorea wurde damit seit 1997 das 27. Jahr in Folge als solches Land eingestuft.An Länder auf der Liste dürfen keine Güter oder Dienstleistungen im Verteidigungsbereich verkauft werden. Die internationale Gemeinschaft wird darüber informiert, welche Länder auf der Liste stehen.