Südkorea will Myanmar wegen Zyklonschäden 500.000 Dollar humanitäre Hilfe leisten

Photo : YONHAP News

Südkorea will Myanmar angesichts der zunehmenden Schäden infolge des Zyklons „Mocha“ 500.000 Dollar humanitäre Hilfe anbieten.Das gab das Außenministerium am Dienstag bekannt. Das Ressort äußerte die Hoffnung, dass die Hilfeleistung zu einer baldigen Stabilisierung des Lebens der vom Taifun betroffenen Menschen in Myanmar und zur Wiederherstellung in dem Katastrophengebiet beitragen werde.Zyklon Mocha, begleitet von Starkregen und -wind, war am 14. Mai im Rakhaing-Staat im Westen Myanmars auf Land getroffen und hatte enorme Schäden angerichtet. Mit Stand 18. Mai gab es mindestens 54 Tote, über 230.000 Menschen wurden obdachlos.