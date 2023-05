„Whale“ erlangt anlässlich Nominierung für International Booker Prize weltweite Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Der Roman „Whale“ (Der Wal) des südkoreanischen Schriftstellers Cheon Myeong-kwan zieht anlässlich der Nominierung für den angesehenen britischen Literaturpreis International Booker Prize internationale Aufmerksamkeit auf sich.Der Roman wurde im Januar dieses Jahres, 19 Jahre nach seiner Publikation im koreanischen Original, in Großbritannien veröffentlicht und später in die engere Wahl für den International Booker Prize genommen.Das Werk wurde inzwischen auch ins Deutsche, Russische, Japanische und Türkische übersetzt und veröffentlicht.Anfang Mai erschien eine Übersetzung in den USA, derzeit wird an einer italienischen Übersetzung gearbeitet.Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden acht koreanische Literaturwerke für wichtige Literaturpreise im Ausland nominiert.