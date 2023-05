Seoul bezeichnet Nordkoreas Start eines Aufklärungssatelliten als Verstoß gegen UN-Resolutionen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat den geplanten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten Nordkoreas als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verurteilt.Das Ressort kündigte an, im Falle des tatsächlichen Starts entsprechende Maßnahmen zu treffen.Das Vereinigungsministerium berichtete heute in einem Material für das Parlament in Bezug auf Nordkorea, darunter die Vorbereitungen für den Start eines Aufklärungssatelliten und den Bau von Wohnungen in dem Land sowie die Einreise nordkoreanischer Flüchtlinge.Zu dem angekündigten Start des ersten militärischen Spionagesatelliten Nordkoreas hieß es, dass dies eine Provokation darstelle, die den Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohe, und dass das Vorhaben sofort zurückgezogen werden müsse. Wenn der Satellit gestartet werde, wolle das Ministerium in Kooperation mit den zuständigen Ministerien entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.Hinsichtlich einer nordkoreanischen Familie, die jüngst mit einem Fischerboot über die Nördliche Grenzlinie im Westmeer nach Südkorea geflüchtet war, teilte das Ministerium mit, man habe bestätigt, dass sie alle aus freiem Willen übergelaufen seien. Sie würden nach einem Aufenthalt im Zentrum für den Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge in Hanawon aufgenommen. Hanawon ist eine Regierungseinrichtung, in der nordkoreanische Flüchtlinge auf das Leben in Südkorea vorbereitet werden.