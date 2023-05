Seoul will erste Sitzung des Gremiums für nukleare Beratungen mit Washington zügiger zustandebringen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt will das Zustandebringen der ersten Sitzung des südkoreanisch-amerikanischen Gremiums für nukleare Beratungen, Nuclear Consultative Group (NCG), beschleunigen.Auf die Gründung des Gremiums hatten sich beide Staaten beim jüngsten bilateralen Gipfel im April geeinigt.Beide Länder bemühten sich darum, so bald wie möglich einen Termin festzulegen, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch KBS telefonisch.Die NCG soll jedes Quartal zusammentreten. Die Gruppe soll unter Leitung von Beamten im Rang eines stellvertretenden Verteidigungsministers beider Seiten tagen.Ein Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes hatte am 27. April in den USA vor der Presse gesagt, man plane, noch dieses Jahr wenigstens zwei oder drei Beratungen der NCG abzuhalten.Die Gruppe werde über Pläne für den Einsatz nuklearer und strategischer Waffen diskutieren und gemeinsame Pläne für eine erweiterte Abschreckung und gemeinsame Umsetzungsmaßnahmen besprechen, hatte es geheißen.