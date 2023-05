Innerkoreanisches Vereinigungsminister: Regierung bereitet sich auf Zustrom von Boatpeople aus Nordkorea vor

Die südkoreanische Regierung bereitet sich laut dem Vereinigungsminister auf die Möglichkeit vor, dass viele Nordkoreaner per Boot aus Nordkorea flüchten würden.



Entsprechendes äußerte Vereinigungsminister Kwon Young-se heute vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung angesichts der Frage eines Abgeordneten nach Maßnahmen wegen einer eventuellen Massenflucht von Boatpeople, Bootsflüchtlingen, aus Nordkorea.



Für die Regierung bestehe die Notwendigkeit, sich auf alle Möglichkeiten, einschließlich einer solchen Situation, vorzubereiten. Die Regierung bereite sich tatsächlich darauf vor, sagte Kwon.



Der Abgeordnete der Regierungspartei, Chung Jin-suk, der diese Frage stellte, brachte zur Sprache, dass eine nordkoreanische Familie Anfang Mai mit einem Fischerboot über die Nördliche Grenzlinie im Westmeer nach Südkorea gekommen war. Er forderte die Regierung zu Maßnahmen auf, weil es in Nordkorea im Falle eines plötzlichen Umschwungs zu einer ähnlichen Situation wie die Massenflucht von Menschen per Boot aus Vietnam in der Vergangenheit kommen könnte.