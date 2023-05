Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen.Der Index verlor um 0,1 Punkte auf 2.567,45 Zähler.Laut der Nachrichtenagentur Yonhap gebe es weiterhin Unsicherheit wegen des Schuldenstreits in den USA.Die Stimmung bleibe fragil, da sich Sorgen über die Verhandlungen weiter verbreiteten und gute Daten zum herstellenden Sektor in den USA Sorge vor weiteren Zinsschritten in den USA schürten, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.