Erzeugerpreise im April erstmals seit vier Monaten gesunken

Photo : YONHAP News

Die Erzeugerpreise sind im April erstmals seit vier Monaten gesunken.Grund seien sinkende Preise für Agrarprodukte und Energie, teilte die Zentralbank Bank of Korea am Donnerstag mit.Der Erzeugerpreisindex für alle Warengruppen und Dienstleistungen habe bei 120,51 gestanden, 0,1 Prozent weniger als im Monat davor.Der Index gilt als Barometer für die künftige Inflation.Zwar gab es nach drei Monaten in Folge mit einem Anstieg erstmals wieder einen Rückgang. Verglichen mit dem Vorjahresmonat wurde im April jedoch ein Plus von 1,6 Prozent verbucht.Agrar-, Forstwirtschafts- und Fischereiprodukte wurden um 1,8 Prozent im Vormonatsvergleich billiger. Strom, Gas und Wasser kosteten 2,8 Prozent weniger.Industrieprodukte verteuerten sich um 0,2 Prozent im Vormonatsvergleich, Dienstleistungen wurden um 0,3 Prozent teurer. Angebote im Bereich Gastronomie und Beherbergung verteuerten sich um 0,8 Prozent.