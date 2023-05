Sicherheitsberater: Munitionslieferung an Ukraine wird zu späterem Zeitpunkt überprüft

Südkorea will eine mögliche Munitionslieferung an die Ukraine erst zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen.Nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters Cho Tae-yong am Mittwoch werde darüber abhängig von der Lage vor Ort entschieden.Das antwortete er am Mittwoch vor dem parlamentarischen Lenkungsausschuss auf die Frage, ob Südkorea der Ukraine Munition liefern werde.Er wies darauf hin, dass Südkorea der Ukraine bisher humanitäre und finanzielle Hilfe geleistet habe. Eine Munitionslieferung würde später nach einer Beobachtung der Kriegslage und unter Berücksichtigung anderer Situationen überprüft, hieß es.Cho machte deutlich, dass Südkorea derzeit der Ukraine weder direkt noch über Polen Munition bereitstelle.In der Sitzung waren Hinweise zur Sprache gebracht worden, dass der Ukraine 500.000 Schuss Munition geliefert würden. 100.000 Schuss seien bereits ausgeliefert, 70.000 würden laut Informationen zunächst nach Polen transportiert, und zusätzliche 330.000 Schuss würden zurzeit nach Europa transportiert, hieß es. Cho sagte hierzu, dass die Fakten falsch seien.Er betonte daraufhin noch einmal, dass es durch Südkorea keine direkte Unterstützung der Ukraine mit Munition gebe.