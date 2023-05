Internationales Gericht in Montenegro zieht Freilassung von Terra-Gründer Kwon auf Kaution zurück

Die Entscheidung für eine Freilassung von Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs, auf Kaution in Montenegro ist zurückgezogen worden.



Laut lokalen Medienberichten gab das Obergericht in Podgorica der Berufung der Staatsanwaltschaft gegen die Gerichtsentscheidung für die Freilassung auf Kaution statt.



Demnach wird Kwon in Haft bleiben, während er sich vor Gericht verantworten muss.



Kwon wurde im März von montenegrinischen Behörden festgenommen. Wegen des Vorwurfs, dass er mit einem gefälschten Reisepass am Flughafen Podgorica auszureisen versucht habe, wurde er vor Gericht gestellt.



Bei der ersten Verhandlung am 11. Mai wies Kwon die Vorwürfe gegen ihn zurück und beantragte, gegen eine Kaution von 400.000 Euro freizukommen.



Ein Gericht in Podrigoca akzeptierte den Antrag, daraufhin legte die Staatsanwaltschaft Berufung dagegen ein.



Kwon ist ein Mitbegründer der Firma Terraform Labs, die die Kryptowährung Terra/Luna herausgegeben hatte. Wegen deren Crashs im vergangenen Jahr erlitten Anleger weltweit Schäden in Höhe von schätzungsweise über 50 Billionen Won (37,9 Milliarden Dollar).



Die nächste Verhandlung gegen Kwon ist für den 16. Juni vorgesehen.