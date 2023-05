Politik Beamte Südkoreas und der USA sprechen über Kooperation wegen Nordkoreas Provokationen

Die stellvertretenden Nuklearbeauftragten Südkoreas und der USA haben über Kooperationsmöglichkeiten diskutiert, um gegen Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen vorzugehen.



Laut dem Außenministerium in Seoul kamen Lee Joon-il, Generaldirektor des Ministeriums für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, und Jung Pak, stellvertretende US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco zu einer Konsultation zusammen.



Beide Seiten einigten sich, sich gründlich auf weitere angekündigte Provokationen Nordkoreas, darunter den Start eines militärischen Aufklärungssatelliten, vorzubereiten und für eine resolute Reaktion der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten.



Lee und Pak gaben an dem Tag Sanktionen gegen Nordkorea bekannt, um dessen Devisenerwerb mittels IT-Fachkräften zu verhindern, und vereinbarten, die entsprechende Kooperation fortzusetzen.



Die südkoreanische Regierung belegte drei nordkoreanische Organisationen, die Arbeitskräfte im IT-Bereich, darunter auch Hacker, ins Ausland entsenden, und sieben Einzelpersonen mit Sanktionen. Das dem nordkoreanischen Verteidigungsministerium unterstellte Unternehmen Chinyong Information Technology Cooperation Company und dessen Manager Kim Sang-man wurden gleichzeitig von Südkorea und den USA auf ihre jeweilige Sanktionsliste gesetzt.



Lee und Pak verständigten sich außerdem auf weitere Bemühungen, um China in Bezug auf die nordkoreanische Nuklearproblematik zu einer konstruktiven Rolle zu bewegen und nordkoreanische Arbeiter im Ausland heimzuschicken.