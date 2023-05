Präsidialamt will IAEA-Analyse zu kontaminiertem Wasser aus Fukushima abwarten

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt will in Bezug auf die geplante Ableitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima erst einmal die Analyse der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und die Untersuchungsergebnisse des nach Japan entsandten südkoreanischen Expertenteams abwarten.Die entsprechende Äußerung machte Kim Dae-ki, Stabschef des Präsidialamtes, am Mittwoch bei einer Sitzung des Lenkungsausschusses der Nationalversammlung in Seoul. Daran nahmen leitende Beamte des Präsidialamtes, darunter auch der nationale Sicherheitsberater Cho Tae-yong, teil.Kim sagte, dass die IAEA das Gesamtergebnis zu kontaminiertem Wasser aus Fukushima Ende Juni vorlegen werde. Wenn die IAEA die Sicherheit des verstrahlten Wassers nicht garantieren könne, könne Südkorea selbstverständlich keine Zugeständnisse machen.Zugleich verwies er jedoch darauf, dass auch Chung Eui-yong, Außenminister der Vorgängerregierung, die Position vertreten habe, dass man sich nicht gegen die Ableitung ins Meer aussprechen würde, sollte Japan die Kriterien der IAEA befolgen und mit Korea vorab konsultieren.Kim sagte weiter, dass die Regierung die von der IAEA zur Verfügung gestellten Proben analysiere, und dass die Ergebnisse bald vorliegen würden. Er teilte auch die Absicht mit, privaten Experten die Gelegenheit zu geben, die Untersuchungsergebnisse zu überprüfen.