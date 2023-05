Truppen Südkoreas und der USA halten groß angelegte Schießübungen ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA halten heute nahe der innerkoreanischen Grenze eine groß angelegte gemeinsame Schießübung ab.Anlässlich des 70. Jubiläums des bilateralen Bündnisses und des 75. Gründungsjubiläums der südkoreanischen Armee finden die sogenannten „Combined Joint Firepower Annihilation Drills“ im bisher größten Umfang auf dem Seungjin Schießübungsplatz in Pocheon in der Provinz Gyeonggi statt.Dabei steht im Mittelpunkt, dass Truppen Südkoreas und der USA sowie gemeinsame Truppen von Südkoreas Heer, Luftwaffe und Marine mit neuesten Waffen ihre Fähigkeit zur Bestrafung und Vernichtung im Falle feindlicher Provokationen demonstrieren.Bei den diesjährigen Übungen werden voraussichtlich F-35A-Tarnkappen-Kampfjets, AH-64 Apache-Angriffshubschrauber, K2-Kampfpanzer, K21-Panzerkraftwagen und Mehrfachraketenwerfer wie Cheonmoo sowie F-16-Kampfjets und A-10-Angriffsflugzeuge der US-Truppen in Korea in großer Zahl mobilisiert.Die Übungen werden insgesamt fünfmal abgehalten, heute und am 2., 7., 12. und 15. Juni. Jedes Mal werden rund 300 Bürger als Beobachter anwesend sein.