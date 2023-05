Südkoreanisches Expertenteam schließt Vor-Ort-Inspektion in Fukushima ab

Photo : YONHAP News

Ein von der südkoreanischen Regierung nach Japan entsandtes Expertenteam hat seine zweitägige Inspektion am Atomkraftwerk Fukushima wegen der geplanten Ableitung kontaminierten Wassers ins Meer abgeschlossen.Am zweiten Tag ihrer Inspektion besichtigten die Experten das Gebäude für chemische Analysen, in dem Nuklide analysiert und gemessen werden.Sie hätten unter anderem die Notabschaltventile, die im Falle von Unregelmäßigkeiten vor der Behandlung kontaminierten Wassers mit dem Multinuklid-Filtersystem ALPS betätigt werden müssten, unter die Lupe genommen, hieß es.Teamleiter Yoo Guk-hee sagte, die Gruppe habe sich darauf konzentriert, festzustellen, wo die Notabschaltventile installiert seien und ob sie funktionsfähig seien.Auch wurde unter die Lupe genommen, ob die Anlage zur Verdünnung von Tritium mit Meerwasser ausreichend funktioniert.Die Expertengruppe teilte mit, dass sie Rohdaten über die Konzentrationen von 64 Nukliden vor der Behandlung mit dem ALPS erhalten habe und diese später analysieren werde.Die Gruppe erklärte, dass ihre zweitägige Inspektion wie geplant verlaufen sei und dass bei der Bewertung der Sicherheit wahrscheinlich Fortschritte gemacht werden könnten. Nach weiteren Angaben gibt es Bereiche, in denen zusätzliche Analysen erforderlich sind.Die Experten durften jedoch nicht selbst Proben von kontaminiertem Wasser nehmen. Diesbezüglich hieß es, dass Südkorea über die von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) genommenen Proben verfüge und diese analysiere.Die Gruppe offenbarte jedoch nicht, wann die südkoreanische Regierung auf der Grundlage der diesmaligen Inspektion ihre Einschätzung der Sicherheit bekannt machen wird.Nach einer technischen Beratung mit der japanischen Seite am Donnerstag wird die Expertengruppe am Freitag ihren sechstägigen Besuch in Japan abschließen und nach Südkorea zurückkehren.