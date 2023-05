Ukraine will Südkorea Daten zu 5.000 Wiederaufbauprojekten zur Verfügung stellen

Photo : YONHAP News

Die Ukraine will der südkoreanischen Regierung eine Datenbank mit Informationen über künftig durchzuführende 5.000 Wiederaufbauprojekte zur Verfügung stellen.Die Datenbank namens „Dream“ enthält detaillierte Informationen darüber, in welchen Regionen der Ukraine Wiederaufbauprojekte erforderlich sind, wie viel Geld dafür benötigt wird und welche Ministerien und lokale Verwaltungen dafür zuständig sind. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass die südkoreanische Regierung und Unternehmen eine Beteiligung an Wiederaufbauprojekten ordentlich überprüfen werden.Landminister Won Hee-ryong, der für Diskussionen an einer Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine nach Warschau reiste, traf sich am Dienstag (Ortszeit) mit Oleksandra Azarkhina, Vizeministerin des ukrainischen Infrastrukturministeriums. Beide unterzeichneten eine Absichtserklärung für die Kooperation bei Wiederaufbauprojekten.Dabei stellte Azarkhina in Aussicht, sämtliche von der ukrainischen Regierung ausgearbeitete Informationen über Wiederaufbauprojekte bereitzustellen.Die ukrainische Regierung hat vor, auf einer für den 21. und 22. Juni in London geplanten Wiederaufbaukonferenz diese Daten für die Welt zu veröffentlichen. Die Daten, die für die Anlockung von Investitionen und Kooperation für den Wiederaufbau zusammengetragen wurden, werden der südkoreanischen Regierung etwa einen Monat zuvor zur Verfügung gestellt.