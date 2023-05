Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Donnerstag erneut schwächer geschlossen.Der Hauptindex verlor 0,5 Prozent auf 2.554,69 Zähler.Erneut hätten Sorgen wegen des Schuldenstreits in den USA die Investoren vorsichtig sein lassen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Zusammen mit Sorgen wegen der Schuldenobergrenze habe auch der künftige Kurs der US-Notenbank die Stimmung der Anleger beeinflusst, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.