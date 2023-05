Südkoreas Weltraumrakete Nuri gestartet

Photo : YONHAP News

Südkoreas Weltraumrakete Nuri ist am heutigen Donnerstag gestartet worden.Die Rakete wurde um 18.24 Uhr in Goheung im Südwesten des Landes gestartet.Nuri ist 47,2 Meter lang und hat an ihrer dicksten Stelle einen Umfang von 3,40 Metern. Ihr Gewicht beträgt 17,5 Tonnen. Die Trägerrakete soll acht Satelliten ins All befördern. Für den dritten Start wurde Nuri erstmals mit richtigen Satelliten bestückt. Zuletzt war mit einer Satelliten-Attrappe geprobt worden.Der zunächst für Mittwoch vorgesehene Start hatte wegen eines technischen Problems verschoben werden müssen.Am Mittwoch waren die Vorbereitungen drei Stunden vor dem Starttermin abgebrochen worden. Grund war ein Computerfehler. Dadurch war die Kommunikation zwischen der Startrampe und einem Ventil, das die Helium-Zufuhr steuert, gestört.An der Rakete selbst waren keine Fehler entdeckt worden. Die Ursache für den Fehler konnte beseitigt werden, während die Rakete an der Startrampe aufgerichtet blieb.