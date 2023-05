Alle acht Satelliten erfolgreich von Weltraumrakete Nuri abgetrennt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag seine Weltraumrakete Nuri erfolgreich gestartet.Die Rakete sei um 18.24 Uhr in Goheung im Südwesten des Landes abgehoben, gaben das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Information sowie das Koreanische Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) bekannt.13 Minuten und drei Sekunden nach dem Start habe die Rakete ihre Zielhöhe von 550 Kilometern erreicht. Anschließend seien der Satellit NEXTSAT-2 und sieben Mini-Satelliten (Cubesats) planmäßig im Abstand von 20 Sekunden abgetrennt worden.90 Minuten nach dem Start will das Ministerium anhand des Ergebnisses der ersten Kommunikation mit den Satelliten bekannt geben, ob die Weltraumrakete diese in die vorgesehene Umlaufbahn befördern konnte. Ob die Satelliten ordnungsgemäß funktionieren, will das Ministerium am Freitag um 11 Uhr bekannt geben.Nuri ist 47,2 Meter lang und hat an ihrer dicksten Stelle einen Umfang von 3,40 Metern. Ihr Gewicht beträgt 17,5 Tonnen. Für den heutigen dritten Start wurde Nuri erstmals mit richtigen Satelliten bestückt. Zuletzt war mit einer Satelliten-Attrappe geprobt worden. Der zunächst für Mittwoch vorgesehene Start hatte wegen eines technischen Problems verschoben werden müssen.Am Mittwoch waren die Vorbereitungen drei Stunden vor dem Starttermin abgebrochen worden. Grund war ein Computerfehler. Dadurch war die Kommunikation zwischen der Startrampe und einem Ventil, das die Helium-Zufuhr steuert, gestört.