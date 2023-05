Mindestens sieben von acht mit Nuri beförderten Satelliten erfolgreich abgesetzt

Photo : YONHAP News

Mindestens sieben von acht mit der südkoreanischen Weltraumrakete Nuri beförderten Satelliten sind erfolgreich abgesetzt worden.Auf einer Pressekonferenz teilte der Minister für Wissenschaft und Technologie, Lee Jong-ho, am Donnerstag mit, dass Nuri ihren Flug erfolgreich beendet habe. Der Satellit NEXTSAT-2 sowie sechs der sieben Mini-Satelliten (Cubesats) seien planmäßig abgetrennt worden. Im Falle von einem der Mini-Satelliten habe noch nicht festgestellt werden können, ob dieser seine vorgesehene Umlaufbahn erreicht habe. Die König Sejong Station in der Antarktis habe unterdessen erfolgreich erste Signale des Satelliten NEXTSAT-2 empfangen.Das Ministerium wolle bis 2027 drei weitere Trägerraketen starten, um die hierfür benötigten Technologien Südkoreas weiterzuentwickeln, hieß es weiter.Die Rakete Nuri (KSLV-II) hob um 18.24 Uhr in Goheung im Südwesten des Landes ab. 13 Minuten und drei Sekunden nach dem Start erreichte die Rakete ihre Zielhöhe von 550 Kilometern. Anschließend wurden der Satellit NEXTSAT-2 und sieben Mini-Satelliten planmäßig im Abstand von 20 Sekunden abgetrennt.Nuri ist 47,2 Meter lang und hat an ihrer dicksten Stelle einen Umfang von 3,40 Metern. Ihr Gewicht beträgt 17,5 Tonnen. Für den heutigen dritten Start wurde Nuri erstmals mit richtigen Satelliten bestückt. Zuletzt war mit einer Satelliten-Attrappe geprobt worden.