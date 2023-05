Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Europäische Union für eine "unausgewogene" Politik gegenüber der koreanischen Halbinsel kritisiert.Die EU würde die Konfrontation und Feindseligkeit auf der koreanischen Halbinsel anheizen, hieß es in einem Bericht des Experten für internationale Beziehungen, Pak Myeong-chol, der am Donnerstag von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.Der Experte nimmt damit Bezug auf Kritik beim Südkorea-EU-Gipfel in dieser Woche an Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm.Die EU strebe gegenüber der koreanischen Halbinsel eine "unausgewogene" Politik an, hieß es zu dem Spitzentreffen zwischen Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Ratspräsident Charles Michel.Die EU nehme eine sehr unfaire und voreingenommene Haltung in Fragen der koreanischen Halbinsel ein. Sie strecke sogar Südkorea ihre Hand aus und bettele um militärische Unterstützung für die Ukraine.Sollte die EU blindlings der feindseligen US-Politik gegenüber Nordkorea folgen, werde sie in gleicher Weise für eskalierende Spannungen auf der Halbinsel verantwortlich gemacht, warnte der Außenpolitik-Experte weiter.Südkorea und die EU hatten nach ihrem Gipfel am Montag in Seoul eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin wurden Pjöngjangs wiederholte Starts ballistischer Raketen und Drohungen mit Atomwaffen kritisiert. Die EU-Spitzen äußerten gleichzeitig Unterstützung für die sogenannte "kühne Initiative" Yoons gegenüber Nordkorea. Damit ist das Angebot gemeint, im Falle von Schritten in Richtung einer Denuklearisierung Unterstützung anbieten zu wollen.