Regierung will Maßnahmen zur Stromversorgung im Sommer bereits ab Ende Juni ergreifen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Maßnahmen zur Stromversorgung im Sommer vorziehen und sich damit auf ein frühes Einsetzen der Hitze vorbereiten.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab heute bekannt, Maßnahmen zur sommerlichen Stromversorgung am 26. Juni zu starten.Letztes Jahr hatte die Regierung mit ihren entsprechenden Maßnahmen am 4. Juli begonnen.Am 16. Mai kletterte die Höchsttemperatur in Seoul auf 31,2 Grad. Damit wurde eine Woche früher als im vergangenen Jahr die 30-Grad-Marke übertroffen.