Südkoreas UN-Botschafter fordert Standards für verantwortungsbewusste KI-Nutzung im Militärbereich

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat gefordert, Standards für einen verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) auszuarbeiten.Die entsprechende Äußerung machte Hwang bei einem Treffen zum Thema „KI und neue Technologien“ für die Einführung eines „Globalen Digitalen Pakts“ am Donnerstag (Ortszeit) im UN-Hauptquartier in New York.Es sei äußerst wichtig, angemessene Standards für den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologie im Militärbereich zu erstellen, sagte er.Der Diplomat nannte als Beispiele solcher Bemühungen die in Genf laufenden Diskussionen über Normen für letale autonome Waffen und ein ranghohes Treffen über die verantwortungsbewußte militärische Nutzung von KI, das im Februar von Südkorea und den Niederlanden gemeinsam veranstaltet wurde.Einen Globalen Digitalen Pakt (Global Digital Compact) hatte UN-Generalsekretär António Guterres 2021 der internationalen Gemeinschaft vorgeschlagen, um eine neue digitale Ordnung zu schaffen.Sollte der Pakt angenommen werden, wird dies die erste internationale digitale Norm auf UN-Ebene sein.