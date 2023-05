US-Luftwaffe verlegt unbemannte Aufklärer Global Hawk von Guam nach Japan

Photo : YONHAP News

Die US-Luftwaffe wird voraussichtlich ihre gegen Nordkorea gerichtete Überwachung verstärken.Grund seien offenbar Nordkoreas Pläne für den Start eines militärischen Aufklärungssatelliten.Die US-Pazifikluftwaffe teilte am Donnerstag mit, dass am 15. Mai damit begonnen worden sei, unbemannte Aufklärungsflugzeuge RQ-4 Global Hawk von der Luftwaffenbasis Andersen auf Guam zum US-Luftwaffenstützpunkt Yokota in Japan zu verlegen. Dies erfolge im Rahmen einer Rotation.Die RQ-4 Global Hawks werden seit 2017 in unregelmäßigen Abständen in Yokota stationiert. Mit ihnen soll die Überwachung und Aufklärung wegen Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Raketen verstärkt werden.Die Global Hawk ist ein unbemannter Aufklärer. Sie kann in einer Höhe von 20 Kilometern einen 0,3 Meter großen Gegenstand am Boden erkennen.Das Flugzeug solle ein breites Spektrum an nachrichtendienstlichen Informationen bereitstellen. Damit würden Verbündete und Partner sowohl in Friedenszeiten als auch im Ernstfall unterstützt, so das US-Militär.