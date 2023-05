Vermutlich erster Todesfall wegen Hitze in diesem Jahr – 41 Tage früher als im Vorjahr

Photo : KBS News

In Südkorea ist am 21. Mai im Landkreis Changnyeong der erste Todesfall in diesem Jahr gemeldet worden, der vermutlich mit einer Hitzeerkrankung zusammenhängt.Das wurde über das Überwachungssystem für Hitzeerkrankungen der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) festgestellt. Dazu kam es 41 Tage früher als im Vorjahr.Bei dem Toten handelt es sich um einen 44-jährigen Chinesen. Er war am Sonntagnachmittag bei der Zwiebelernte bewusstlos zusammengebrochen.Die Ärzte konnten keine äußere Verletzung feststellen und gingen daher davon aus, dass er an den Folgen einer Hitzeerkrankung starb.Laut dem Wetteramt betrug die Höchsttemperatur in Changnyeong im Süden des Landes am Sonntag 30,2 Grad Celsius. Gegen 16 Uhr, als der Mann kollabiert war, betrug die Temperatur 29,7 Grad.Die KDCA empfiehlt den Bürgern, bei Hitze weite und helle Kleidung zu tragen. Auch eine Kopfbedeckung oder die Nutzung eines Sonnenschirms wird empfohlen, um die Körpertemperatur möglichst niedrig zu halten. Darüber hinaus solle man stets darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken.Zudem rät die Behörde, zwischen 12 und 17 Uhr auf Aktivitäten im Freien möglichst zu verzichten.