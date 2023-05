Nuri-Start: Weitere Kommunikation mit Satellit NEXTSAT-2 gelungen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Weltraumrakete Nuri hat am gestrigen Donnerstag ihren dritten Start erfolgreich absolviert.Mitarbeiter im Naro Raumfahrtzentrum jubeln, während Nuri in den Himmel aufsteigt. Sie sind zwar angespannt, jedoch steht ihnen auch der Stolz ins Gesicht geschrieben. Denn in diesem Moment können sie endlich das Ergebnis ihrer langen Bemühungen sehen.Der dritte Start erfolgte einen Tag später als zunächst geplant. Wegen eines unerwarteten Kommunikationsproblems musste der Start verschoben werden.Acht Satelliten, die mit der Trägerrakete befördert wurden, wurden gestern Abend der Reihe nach in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in einer Höhe von 550 Kilometern gebracht.Als der wichtigste von ihnen gilt der Kleinsatellit der nächsten Generation Nummer 2 (NEXTSAT-2). Gestern gegen 19.07 Uhr, etwa 40 Minuten nach dem Start von Nuri, empfing die König Sejong Station in der Antarktis das erste Signal des NEXTSAT-2. Später gelangen sieben weitere Kontaktaufnahmen mit Stationen auf der Erde.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, dabei die Lage des Satelliten, dessen Sende- und Empfangsfunktionen, die Datenverarbeitung und die Funktion zur Solarstromerzeugung überprüft und als normal bestätigt zu haben.Cho Sun-hak vom Wissenschaftsministerium sagte, dass man in den nächsten sieben Tagen den Zustand des Satelliten weiter überprüfen, die Antenne seines Bildradars ausfahren und die Lage des NEXTSAT-2 stabilisieren werde.Weil die Kommunikation zwischen dem NEXTSAT-2 und den Bodenstationen gelungen ist, ist das Wissenschaftsministerium der Ansicht, dass auch die Kommunikation mit den restlichen Satelliten und die Ausführung der Missionen reibungslos verlaufen dürften.Der NEXTSAT-2 wird in den nächsten zwei Jahren in dem sonnensynchronen Orbit täglich 15 Mal die Erde umrunden.