Hyundai Motor Group bleibt bis zur Fußball-WM 2030 offizieller Sponsor

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group, ein langjähriger Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, wird ihr offizielles Sponsoring im Mobilitätsbereich bis zur WM 2030 fortsetzen.Die Unterzeichnung hierfür fand am Donnerstag (Ortszeit) am FIFA-Hauptsitz in Zürich in Anwesenheit von Kim Geol, Chef des Planungs- und Koordinationsbüros der Gruppe, und des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino statt.Mit der Vertragsverlängerung bleibt die Hyundai Motor Group offizieller FIFA-Partner höchster Klasse. Sie sicherte sich das Recht, sich für die nächsten acht Jahre an allen von der FIFA organisierten Wettbewerben als offizieller Mobilitätssponsor zu beteiligen.