Seoul dementiert japanischen Medienbericht über Besuch Yoons in Ukraine im Juli

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat einen japanischen Medienbericht zurückgewiesen, nach dem Präsident Yoon Suk Yeol sehr wahrscheinlich gegen Juli die Ukraine besuchen werde.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch, dass es zurzeit solche Pläne nicht gebe.Südkorea und die Ukraine kommunizierten ausreichend miteinander. Ein Besuch des Präsidenten wäre erst dann denkbar, wenn sich die Unterstützung Südkoreas für die Ukraine in qualitativer Hinsicht verändern würde, sagte der Beamte.Er fügte hinzu, dass ein Besuch des Präsidenten mit vielen Risikofaktoren verbunden sei.Der japanische Sender TBS hatte am Donnerstag unter Berufung auf mehrere japanische Regierungsbeamte berichtet, dass über eine Teilnahme Yoons am NATO-Gipfel in Litauen im Juli gesprochen werde. Es werde davon gesprochen, dass Yoon wahrscheinlich vor oder nach dem Gipfel die Ukraine besuchen werde, hatte es geheißen.