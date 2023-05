Tür einer Asiana-Maschine kurz vor Landung in Daegu aufgesprungen

Photo : KBS News

An einer Maschine von Asiana Airlines mit Flugästen an Bord ist kurz vor der Landung eine Tür aufgesprungen.Nach Branchenangaben am Freitag öffnete sich eine Tür einer Maschine von Asiana, die um 11.49 Uhr den Flughafen Jeju verlassen hatte, um 12.45 Uhr kurz vor der Landung auf dem Flughafen Daegu plötzlich.Wie verlautete, sei das Flugzeug mit geöffneter Tür gelandet.Von den 194 Personen an Bord wurde niemand verletzt. Einige hatten jedoch Schwierigkeiten mit der Atmung und wurden gleich nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht.Laut einem Mitarbeiter der Fluggesellschaft habe ein Passagier, der am Notausgang gesessen hatte, angegeben, dass er dort einen Hebel berührt hatte. Die Polizei untersuche den Vorfall.